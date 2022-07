Ilmus Paula Havaste Saaremaa-sarja teine raamat

«Pronkstähe» sündmustest on möödas aasta. Vilja ja Villem Talvik on ootusärevil, sest sel suvel saabuvad nende juurde esimesed suvitajad. Anna-tädi abiga õnnestus noortel hankida luba majutada Tallinnast saarde puhkama saabuvaid kultuuriinimesi. Enne kõrgete külaliste saabumist on Viljal käed-jalad tööd täis ‒ sõjajärgsel kasinal ajal tuleb muretseda söögikraami ja voodiriideid ning kõige suurem mure on tubadega, mille ehitust pole veel alustatudki. Anna-tädi hoiatab ka, et esimeste külaliste seas võib olla nuhk, kes noorte unistustele kriipsu peale tõmbab.