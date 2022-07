Will Smithi 3 lemmikraamatut, mis teevad edukaks ja rikkaks

USA filminäitleja Will Smith (sünninimega Willard Carroll Smith II) peab jooksmist ja lugemist elu võtmekomponentideks. Smithi selgitusel on lugemine väga oluline, sest nõnda on võimalik teiste vigadest ja elukogemustest õppida. «Pole olemas probleemi, mida keegi poleks juba lahendanud ja sellest raamatus kirjutanud,» usub ta. Siin on Will Smithi kolm lemmikraamatut, mis on tema elu enim mõjutanud.