Putukafriik Viio Aitsam pani päevikusse kirja, millised putukad ta aias elavad

Viio Aitsami pere aed ja põllulapp on väga erilised, sest talle meeldivad putukad ja teised väikesed elukad, kes seal elavad. Paljusid putukaid ei pane me tavaliselt tähelegi, päeviku putukafriigist autor on aga õppinud tohutut elurikkust märkama ja hindama. Ta jälgib ja pildistab, püüab määrata putukate liike, jätab meelde elupaiku ja toitumiskombeid. Teda huvitab, kuidas see liigirikas kooslus toimib, kui aias kedagi ei tõrju ega tapa. Mitte keegi aias liikujaist ei ole vaenlane, mitte keegi pole teistest tähtsam ega alaväärsem.