10 vahvat ja mõtlemapanevat tsitaati Aleksei Turovski raamatust «Kodu keset aeda»

«Kodu ja aed on oma koosmõjus alati seotud armastuse ja vabadusega. Koju on inimene jõudnud siis, kui tema elus moodustavad armastus ja vabadus tervikliku ja harmoonilise koosluse, kusjuures nii kodu kui aed on sellisel juhul alati leitavad olenemata sellest, kus me sel kaunil planeedil parajasti asume.»

«Iga isa seletus loomade elu kohta tekitas minus tugeva ja äärmiselt positiivse elamuse. Selle tõestuseks on asjaolu, et kõik need asjad jäid mulle eluks ajaks meelde.»

«Mida pidasin tol ajal suuremaks imeks, kas keravälku või kohtumist hiidhundlasega, ei oska ma täna öelda, kuid kaldun arvama, et tõelised imed leiavadki aset mitme kaupa.»

«Te teate, kuidas «naeratavad» koerad, kes pole minetanud välist sarnasust oma esivanemaga. Eespoolsed hambad on huulte all peidus, näha on vaid tagumisi ja külgmisi hambaid ja suunurgad on tõstetud.»

«Kas mõisted isamaa ja kodumaa on sünonüümid? Minu jaoks ei ole. Usun, et päris paljud eri rahvusest inimesed, lähtudes oma maa ja rahva ajaloost, poliitilisest, majanduslikust, kindlasti ka geograafilisest ja etnoloogilisest olukorrast, tajuvad neid nähtusi ja mõisteid kui mõnevõrra erinevaid või isegi vastandlikke.»

«Minu ja ka minu poja kodus ripuvad seinal plekist sildid, millel on kirjas: kodu ilma kassita on lihtsalt maja. Kuid ainult kassi olemasolu ei tee veel majast kodu. Kodu on enda ning oma inimeste ja loomade elupaik, mis on läbinisti tuttav ja tekitab turvatunnet. Koduga on seotud kindlad elu- ja tööplaanid, mis on elluviidavad, kuna tegemist on just minu koduga, ja kus on hea sõpru vastu võtta.»

«Mul on kindel veendumus, et inimese elamus peavad tingimata olema elusad taimed. Ja taimedest, mille inimene võtab oma hoole alla, vastutab ta samamoodi nagu iga teise elusa asja eest, kellega jagab eluruumi, materiaalseid ressursse ja vaba aega.»

«Olen veendunud, et hinges ja mõtetes elav hirm surma ees on enamasti inimestel, kes millegipärast kardavad elu.»

«Naaseme aeda, parki või metsa, kandes hinges mõnd muret, nõutust või jumal hoidku lausa ahastuse sugemeid. Kuidas aed meid aitab? Ta räägib meiega.»