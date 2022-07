Mis juhtus nende naistega, kelleks me saama pidime?

Tom hakkab viimaks ta rinna otsas nihelema, muutub siis löntsiks ja jääb magama. Aga tema ise on nüüd vägagi ärkvel. Ta tõuseb voodis istukile ja tõmbab kardina eest. Aknast näeb ta parklat, kus autod seisavad korralikes, kuulekates ridades, jõe tumedat massi ja selle taga ringtee oranže tulesid, kus liiklus hakkab juba hoogu koguma; veoautod on teel rannikule või naasevad La Manche’i äärsetest sadamatest, autod on teel Londoni poole, kogu see suur õlitatud masinavärk liigub aeglaselt valguse poole. Ta kuulab oma südamelööke, oma vere adrenaliinijäänuseid. Kuu tuleb pilve tagant välja, valgustab tuba, kortsus tekki, tillukest poega ta kõrval, kes on nüüd unele alla andnud, käed laiali. Ta tahab teda kaitsta. Kuidas saab ta teda kaitsta kõigi nende asjade eest, mis võivad saada osaks tema kaitsetule lapsele? Ta sirutab käe välja ja puudutab lapse juukseid ning näeb seda tehes tätoveeringut oma randme siseküljel, see helendab kuuvalguses hõbedaselt. Ta tõmbab käe ära, libistab aeglaselt teise käe sõrmega mööda kujundi piire – filigraanne ämblik, filigraanne võrk –, mis on nüüd jäänuk ühest teisest elust.

Ta istub pingil, näoga jõe poole, kus veelt tõuseb madalat udu ja kallast ummistab nõgesepuhm. Pukseerimisrajal on nüüd jälle näha liikumist, inimkonna hõre voog; tervisejooksjad, varahommikused tööleminejad, pead maas linna poole suundumas. Vähemalt on Tom rahulik, lapse soe raskus lasub tema rinnal, nägu raamimas tilluke karumüts. Poiss ärkas uuesti hommikul kella viie ajal ning ei rahunenud kuidagi, seega tulid nad siia õue. Telefoniekraan ütleb talle, et kell on peaaegu seitse, mis tähendab, et toidupood tehakse varsti lahti, mis tähendab, et ta on vähemalt üks soe koht, kuhu minna, ja ta tõusebki ja astub mööda väikese lisajõe kallast, üle kaarja silla, viadukti alt läbi ja parkla kaudu tänavale. Selleks ajaks, kui ta liitub väikese seltskonnaga toidupoe ukse taga, on hakanud tibutama.