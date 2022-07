Loodusluuleõhtul kuuleb eesti autorite luulet ja saab ka ise oma luulet ette kanda

Timo Maran on semiootik ja kirjanik, kelle huviks on inimese ja looduse suhete mõtestamine. Ta töötab Tartu Ülikoolis ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professorina. Timo Maran kirjutab filosoofilise kallakuga loodusluulet, ta on avaldanud viis luulekogu.