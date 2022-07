Biograaf Tom Bower nimetab Meghan Markle'it uues raamatus skeemitavaks naiseks, kes on kuninglikule perele ohtlik

Ilmunud on tuntud biograafi Tom Boweri uus raamat «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors» (Kättemaks: Meghan, Harry ja windsorite vaheline sõda), mis on juba väga palju kõmu tekitanud. Autor ei salgagi, et ta tahab teosega vähendada kuningliku paari mõjuvõimu ja eeldab, et tänu tema kirja pandud paljastustele saab alguse Meghani ja Harry allakäik.