William Bynum uues raamatus: esimesed «teadlased» olid tõenäoliselt preestrid

Babüloonia (tänapäeva Iraak) kohta on rohkem teada kui teiste iidsete tsivilisatsioonide kohta ühel lihtsal põhjusel: babüloonlased kirjutasid savitahvlitele. On säilinud tuhandeid selliseid tahvleid, mis kirjutati täis peaaegu 6000 aastat tagasi. Need jutustavad meile, kuidas babüloonlased oma maailma nägid. Nad olid ülimalt kavakindlad ja pidasid hoolikalt arvet saakide, tagavarade ja riigivarade üle. Preestrid kulutasid palju aega omaaegse elu faktide ja arvude kokku kogumiseks. Nad olid ka peamised «teadlased», kes mõõtsid maad, mõõtsid kaugusi, vaatlesid taevast ja mõtlesid välja loendamistehnikaid. Mõningaid nende avastusi kasutame me siiani. Nagu meiegi, kasutasid nad loendamiseks kriipse: neljast püstisest kriipsust tõmmati diagonaalis läbi viies – see võib tulla tuttav ette mõnest vanglakarikatuurist, kus vangid loevad niimoodi kinni istutud aastaid. On märksa tähtsam, et just babüloonlased olid need, kes ütlesid, et minutis peaks olema 60 sekundit ja tunnis 60 minutit, nagu ka ringis 360 kraadi ja nädalas seitse päeva. On naljakas mõelda, et tegelikult pole põhjust, miks 60 sekundit annavad kokku minuti ja seitse päeva nädala. Sama hästi oleksid kõlvanud teised arvud. Aga Babüloonia süsteem võeti kasutusele mujalgi ja see on käibele jäänud.