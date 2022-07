Kreet Rosin-Pindmaa õpetab, kuidas läbi uitnärvi stimuleerimise stressitaset alandada

Ta lisab, et mõnel juhul on isegi võimalik ärevushoo taasilmnemist ära hoida. «Regulaarne harjutuse tegemine on nagu karikast üleliigse veehulga eemaldamine, tänu millele mahub sinna veel omajagu veetilkasid, ilma et anum üle ääre hakkaks ajama. Nagu juba eespool sai mainitud, ühe teooria kohaselt on meis kõigis olemas emotsioonide anum, mis suudab mahutada mingi hulga stressi, emotsioone ja pinget. Kõik on kena seni, kuni need sellesse anumasse ära mahuvad. Kui aga karikasse langeb viimane piisk, hakkab see üle ääre ajama – ühel inimesel avaldub see migreeni, teisel alaseljavalu, kolmandal ärevuse ja neljandal mõne muu sümptomina – vastavalt sellele, kus kellelgi nõrk koht on. Kui autonoomne närvisüsteem on «heas vormis», suudab see liikuda sobival ajal kergesti sümpaatilise ja parasümpaatilise närvisüsteemi, millest suure osa moodustab uitnärv, ning nende funktsioonide vahel. Hästi toimiv autonoomne närvisüsteem annab meile võimaluse ühel hetkel ohtlikule olukorrale kiiresti ja jõuliselt reageerida, seejärel lõõgastuda ja puhata, ehk isegi teha kiire uinaku ja ärgata mõne aja pärast värskena. Tasub endale teadvustada, et kuna kõik on pidevas muutumises, ei kesta ka sotsiaalse kaasatuse seisund igavesti. Seetõttu on hea teha uitnärvi ventraalse haru talitlust taastavaid harjutusi iga päev, vajadusel päeva jooksul lausa mitu korda. Neil harjutustel on akumuleeruv toime, st iga kord, kui taastad pärast võitle-või-põgene seisundi või tardumise reaktsiooni ilmnemist sotsiaalse kaasatuse seisundi, muutub sinu autonoomne närvisüsteem vastupidavamaks,» sõnab Rosin-Pindmaa.