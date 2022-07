Gwyneth Paltrow 6 lemmikraamatut, mis on talle väga sügava mulje jätnud

««Kuristik rukkis» oli meil seitsmendas klassis kohustuslik kirjandus,» meenutas näitleja. «Ma arvan, et põhjus, miks kõik maailmas selle raamatuga nii hästi klapivad, on see, et see on isolatsioonist. Ma arvan, et kõik peavad end vahel veidi kõrvalseisjaks. Ja selle keel! See oli esimene raamat, mis mind kõva häälega naerma ajas.»