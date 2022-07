«Kui tore neil ikkagi on... Surevad ära ja saavad uue kuju: kes tuvikeseks, kes luigeks...»

Jelena Tšižova romaani «Naiste aeg» tegevus leiab aset Leningradis ajal, kui kommunismi jõudmiseni on jäänud 20 aastat. Vähemalt usub nii tehasetöölisest üksikema Antonina, kellele ametiühing on eraldanud toa ühiskorteris koos kolme vana naisega. XX sajandi esimese poole tormilistes sündmustes kõik lähedased inimesed kaotanud memmedest saavad Antonina tütre tegelikud kasvatajad ja see kasvatus on olude kiuste kõike muud kui nõukogude inimese oma.