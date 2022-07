Avaliku raamaturuumi korraldaja: loodame, et inimesed ei too vanu õpikuid ja lagunenud raamatuid

«Me oleme juba varem avalikke raamaturiiuleid korraldanud. Mõni aasta tagasi paigaldati Laagna kogukonna aeda vanast külmkapist valmistatud raamatukapp, kust inimesed saavad raamatuid võtta, neid aias lugeda või koju kaasa viia. See osutus populaarseks - sinna tuuakse kogu aeg uusi raamatuid juurde. T1-ga oleme juba teinud mitmeid edukaid koostööprojekte, näiteks kärunäituse. Me näeme, kuidas keskus areneb. Seetõttu tegime ettepaneku luua avalik raamaturiiul,» räägib MTÜ Lasnaidee projektijuht Polina Ljaševa.

«Eesti Hoiuraamatukogu toetas projekti raamatutega. Loodame, et edaspidi täidavad riiuleid juba kaubanduskeskuse külastajad ja inimesed hakkavad loetud raamatuid teiste vastu vahetama. Raamaturuumi toimimiseks peaksid lugejad tooma koju võetud raamatute asemele oma raamatud, et raamaturiiul ei jääks tühjaks ja idee oleks jätkusuutlik. Mõned inimesed lähenevad raamatute vahetamisele vastutustundetult: võtavad kvaliteetsed, värvilised raamatud, aga asemel midagi ei too või toovad vanad õpikud ja lagunenud raamatud, mida kellelegi ei ole vaja. Loodame, et seda ei juhtu. Ja muidugi hoiame me esialgu riiulil ja raamatute valikul silma peal,» lubab Polina Ljaševa.