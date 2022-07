Teos, mis laseb meil eksida ürgmetsa, sinna, kus laulavad langustid

Teos on eriline just seepärast, et räägib korraga väga mitu lugu. Kui osati on tegemist ühe tüdruku traagilise arengulooga ja psühholoogilise draamaga, siis on see lisaks ka mõrvamüsteerium. Sealjuures on autor kasutanud ära võimalust pikkida sisse oma professionaalset kirge zooloogia vastu. Nii on teos ühtlasi ka looduskirjanduslik teos, mis on täis uurimusi ja vaatlusi loomadest, putukatest, lindudest, merest ja taimedest. Ent see teaduslik lähenemine on samas raamitud poeetiliste kirjelduste ja luulega, mis toetab ühtlasi seal lahtihargnevat armastuslugu. Küll aga lugejal ei jää selle juures muljet nagu oleks autor surunud need erinevad lood ja lähenemised sinna kunstlikult, lihtsalt et kõnetada laiemat publikut. Tegemist on raamatuga, mis võib lugejat haarata mitmel erineval tasandil, olles sealjuures siiski orgaaniline tervik. See tekst on koht, kus saavad kokku erinevad elemendid, mis justkui kokku ei sobi, ent on sealjuures teineteisest lahutamatud - loodus ja poeesia; elu ja surm; üksildus ja ühiskond.