EKI LUGEMISSOOVITUS ⟩ Kui väljakutsed ei peluta, saad sellest lugemisest võimsa elamuse

EKI juhtivteadur Kristiina Ross on öelnud, et Uku Masingu keel on imelik. Lause ei jookse ootuspäraselt. Harjumatul lugejal võib asja kallale asudes tekkida kahtlus, et tekstis on trükivead. Aga tähelepanelikult uurides läheb mõte paika ja selgub, et kõik ongi täpselt nii mõeldud. Mis Madist Uku Masingu raamatu juures võlub?

«Kas me tõesti võime uskuda, et keel, milles me mõtleme, mõjutab seda, kuidas me mõtleme ja millisena me maailma tajume-kogeme? Kas maailm on minu jaoks selline, nagu ta mulle paistab, sellepärast, et räägin ja mõtlen eestlasena eesti keeles? Mind on see teemadering alati köitnud ja köidab endiselt,» selgitab Madis Jürviste. «Keeleteadlaste seas ei ole see arutelu uus, ja aastakümneid tagasi mõtiskles nende küsimuste üle ka Uku Masing oma raamatus «Keelest ja meelest»: siin leidub väga värskendavat mõtlemisainet igale tõsisele keelehuvilisele. Ettevaatust: Masingut lugeda ei ole hoopiski mitte sama lihtne kui mõnd kerget ajaviiteromaani, aga kui Sind väljakutsed ei peluta, saad sellest lugemisest igatahes võimsa elamuse.»