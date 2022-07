RIDADE VAHEL ⟩ Raamatukujundaja Zigmunds Lapsa: loen tavaliselt mitut raamatut korraga, neist igaüht erineva kiirusega

Praegu loen , nagu tavaliselt, mitut raamatut korraga, neist igaüht erineva kiirusega. Lõpetasin just Olga Tokarczuki «Aja oma atra läbi koolnute kontide» ja tegin algust Jeanette Wintersoni romaaniga «Frankissstein: A Love Story». Käeulatuses on alati ka Gogoli lühijutud ning Rumi luulekogumik.

Ma arvan, et see hiigelsuur nõukaaegne raamaturiiul Riia korteris, kus ma üles kasvasin. Peamiselt kõvakaaneliste raamatute seljad olid klaasuste taha ritta seatud. See oli justkui [raamatu]sein. Osal riiuleist olid raamatud, ülejäänudel aga kristallnõud ja mõned mälestusesemed. Mäletan, et sirvisin raamatute selgi ning neile trükitu meenub endise eredusega: Stendhal, Aisopose valmid, Riia entsüklopeedia, Remarque’i «Kolm sõpra», Arthur Conan Doyle’i kogumikud, James Cooperi «Viimane mohikaanlane», Thor Heyerdhali «Tigris. Alguse otsingul» ja nii edasi.

Kui tegemist on minu isiklike raamatutega, võin nendega üsna hooletult ringi käia – see tähendab, et nad võivad jääda kaheks päevaks avatult voodisse vedelema. Inimesed arvavad, et see on halb harjumus, aga ma pole nõus.