«Poisi sõnum saab olema plahvatuslik ja selge. Iga kallaletungi inimestele karistatakse karmilt»

Nädalavahetusteks valmistus Alexander eriti hoolikalt. Igal reede hommikul varustas ta ennast rikkaliku koguse kaerahelveste, piima, või ja leivaga ja mida nädal edasi, harjus ta ka potist kerkiva üha vängema haisuga, enne kui see tal esmaspäeval tühjendada õnnestus. Kui kuradi nädalavahetus tema igapäevarutiini lõhkus, tõi see kaasa selle, et enamasti oli tema vanemaid seal väljas kuulda. Nende kasvavad tülid teda ei seganud, need tekitasid temas pigem rõõmu, aga kui väljas kõik vaikseks jäi, oli ta valvel. Siis seisid nad kindlasti hetke pärast tema ukse taga ja ähvardasid tal kohe ukse maha lüüa ja teda haiglasse panna. Et nad keeravad interneti kinni, aga see teda ei hirmutanud, sest nad olid ise internetist sõltuvuses. Pealegi teadsid vanemad, et tal oli võimas traadita modem ja ta oli võimeline ka naabrite juurde sisse häkkima, kui asi nii hulluks läks. Siis teatasid nad, et ei võta enam talle vanaema poolt pärandatud raha välja ega osta süüa. Ja lõpuks, et nad kutsuvad kellegi temaga rääkima, psühholoogi, sotsiaaltöötaja, perekonnanõustaja – jah, nad ähvardasid teda isegi vana klassijuhatajaga.