Eva Mendes oma lemmikraamatust: see on imeline

Intervjuu andmise ajal luges Eva Mendes Patti Smithi autobiograafiat «Kõigest lapsed», ms on tema sõnul samuti väga hea raamat, kuid oma kõigi aegade lemmikuks peab ta Ayn Randi «Allikat».

Ayn Rand, «Allikas». Foto: Raamat

«See räägib arhitektist, kes ei järgi ühiskonna reegleid ja seda, mida inimesed õigeks peavad. Ta laseb vana hoone õhku, sest ta ei taha kogu sellele jamale alluda. See raamat on imeline ja see on minu lemmik,» tunnistas Mendes.

Ayn Rand on autor, kes USA-s läbi viidud küsitluse põhjal on 20. sajandi teisel poolel kõige enam mõjutanud ameeriklaste mõtlemist. Silmapaistva edu saavutaski ta 1943. aastal ilmunud raamatuga «Allikas», kus väljendab oma filosoofia, objektivismi, seisukohti. Raamat ilmus 2015. aastal ka eesti keeles.