Dave Benton: kõik, mida teed, tuleb ringiga tagasi

Dave räägib, et kui inimene eirab oma võimeid, siis käitub ta nii, nagu tal ei oleks neid, aga ometi on võimed ju olemas. «Muidugi ei käi sa päevad läbi ringi end reklaamides, aga iga päev juhtub asju, mis meenutavad, et sul on need anded. Tegelikkuses on nii, et sa tunned ära, kui on õige aeg neid rakendada ja kui inimesed sedalaadi abi vajavad. Kui oled nende võimetega õnnistatud, siis uskuge mind – inimesed leiavad su igal juhul kuidagi üles. Nad leiavad su üles just siis, kui see on vajalik.»