Heli Künnapas: mis põhjusel ma 1712-eurose laenutushüvitise saamise pärast kurvastada julgen?

Laenutushüvitise teema käsitlemine oleneb ilmselt sellest, millena seda raha käsitleda. Kui me räägime niisama maast leitud rahast, mis ilmub kirjaniku pangakontole nii, et ta ise midagi ei tee, siis on iga summa tore ja äge ja vahva.

Kui aga mõelda nii, nagu selgitab autorihüvutisfondi tegevjuht Ainiki Väljataga, et laenutushüvitis on summa, mida makstakse selle eest, et autoril pole õigust keelata oma teose tasuta kasutamist, tundub asi veidi teistsugune. AHF lehel on kirjas, et:

«Laenutushüvist on riik kohustunud autoritele maksma õiguse eest laenutada raamatukogudest raamatuid ilma nende loata. Autoriõiguse seaduse erandi tõttu ei saa autorid lubada ega keelata oma teoste laenutamist ega leppida kokku tingimustes.» (AHF)

Seega laenutused tulevad sellest, et raamat on üks kord ostetud ja seda kasutatakse korduvalt nö sama tasu eest. Nii võttes kerkib kõrvale küsimus, et kui palju oleks kirjaniku ja kirjastaja tulu siis, kui kõik need inimesed raamatu ostaksid. Minu puhul näiteks kui mõtleme, et umbes 250-300 raamatukogu asemel need 13865 inimest raamatu ostaksid... Jällegi - ei arvuta rohkem!

Loomulikult võib öelda, et autor võiks ju keelata raamatukogudesse oma raamatute müümise või võiks ka üldse raamatute müümise ning kirjutamise lõpetada, aga kas see on lugejate ning üldisemalt kultuuri arengu huvides?