Raamat reisimise võlust ja valust. Rohkem küll valust

Sihtkohad on raamatus kauged, soojad ja põnevad. Esimene peatus, Nice, Prantsusmaa, pakkus äratundmismomenti. Muidugi esiti juba seetõttu, et see oli ainuke paik, kus ka mina olen käinud, aga kogu see situatsioon, kus oled enda arust hullult kaval ja leiad otsetee, aga see lõppeb tupikus, tuli kordi tuttavam ette, kuigi ma konkreetset näidet kohe ei oskagi tuua. Edasi järgnesid kõik võõrad paigad ja elamused. Kui enamik reisikirjandust ajab kadedaks, siis siin on ikka momente, kus mõtlesin, et hea et mina seal ei olnud. Teos mind siiski ära ei hirmutanud ja ühtki sihtkohta ma kuskilt maha ei tõmmanud, olgugi et Mae ausalt kõik ebaõnnestumised letti laob.