MIKS? ⟩ 5 kirjanikku, kes kahetsesid oma edukaid raamatuid

«Soovin, et ma poleks seda raamatut kunagi kirjutanud. See tekitas mulle pärast filmi ilmumist palju probleeme. Enne filmi oli kõik hästi... Fännid saadavad mulle ikka ja jälle kohutavaid käsikirju ja pornograafilisi lugusid, oodates, et kiidaksin neid mu loo parandamise eest.»

Stephen King avaldas 1977. aastal pseudonüümi Richard Bachman all raamatu «Fury». Teoses smugeldas Charlie kooli relva ja võttis oma klassi pantvangi. Üha tihedamini hakkas samal ajal sagenema USA koolitulistamised. Mõnel juhul väitsid tragöödiate toimepanijad, et lugesid seda raamatut. Seetõttu eemaldas Stephen King teose müügist ja ütles, et ei soovi, et tema teosed julgustaksid kedagi kuritegusid sooritama.