Abiks neile, kel probleem, mida järelejäänud suvega pihta hakata

Ülar Allase tunamineva aasta ilmunud matkaradade-raamatule on ärgas järg tulnud. Kel probleem, mida järelejäänud suvega pihta hakata, võib nüüd ühe mure lahendatuks lugeda. Seejärel asuda lugema raamatut ning siis omakorda matkama. Mida paremat üks suvi ikka pakkuda saab kui võimalust lugeda raamatuid ja tuiata metsikus looduses. Loodus omakorda võib suve teises pooles üllatada maitsvate seente ja marjadega. Mürgistega ka, aga nonde jaoks on teised raamatud.

Juba paljas lugemine kärab paraja matka eest, kes elavat loodust ikka kardab, võib piirduda piltide ja sõnadega. Olen üsna kindel, et nii mõnigi omast arust üpris kogenud looduseläbija leiab siit mõndagi uut ja avastamisväärset. Isegi minusugusel paadunud linnarotil tekkis tahtmine paart-kolmt paika lähemalt nuusutama minna. Ja me armsal paljukannatanud kodumaal on kõik ju käe-jala juures, ühtegi kohta jõudmine üle paari tunni ei võta, kui just sajaprotsendilist jalgsimatka ette ei võta.