JÄRJEJUTT ⟩ Lugu, mille surev ema jutustas oma vastsündinud tütrele

On lämbe suvelõpp Londonis aastal 1797. Õhus on õunapiruka lõhna ja kogenud ämmaemand mrs B on veendunud, et kohe-kohe sünnib siia maailma veel üks tüdruk. Ent siis ei lähe kõik päris nii, nagu peaks. Äsjast sünnitajat raputavad üha tugevamad palavikuhood ja hääbuv ema jutustab oma vastsündinud tütrele – linnupojale – mõne päeva jooksul enda eluloo. See ema on Mary Wollstonecraft, Briti kirjanik ja filosoof, üks esimesi, kes võttis avalikkuses sõna naiste õiguste kaitseks. Last, kes tema kõrval päev-päevalt kosus, tunneme nüüd kui Mary Shelleyt, «Frankensteini» autorit.