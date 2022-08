Põllumees: kui lõpetate mulla hävitamise, siis tulevad ka vihmaussid tagasi

Ameerika Ühendriikides Põhja-Dakotas asuv Browni Rantšo on 5000aakrine holistiline ning mitmekülgne majand, mis ühendab põlluharimist ja karjapidamist. Seda on pärjatud mitme põllumajandusauhinnaga ja Brownid on eeskujuks kõigile, kelle südameasjaks on jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku maaharimise areng kõikjal maailmas.

Esimeseks vihjeks, et olime oma ökosüsteemi taastamas, olid vihmaussid. Tegin varem nalja, et me ei saa kunagi kalale minna, sest meie farmis pole vihmausse. Kahjuks oli see tõsi. Ent pärast nelja viljaikalduse aastat nägin ühtäkki mullas vihmausse. Justkui valgus oleks siis süttinud ja ma hakkasin mõistma, mis on juhtunud. Nelja aasta jooksul ei olnud ma eemaldanud maalt muud viljasaaki peale lutserni, mida kasvatasime meiereide jaoks. Olin jätnud kogu biomassi mullapinnale maha, et seda kaitsta ja mullas leiduvaid mikroobe süsinikuga toita. Samuti olin vähendanud tuntavalt põllukultuuridel kasutatavate umbrohumürkide ja sünteetiliste väetiste kogust – sest ma ei saanud seda endale lubada. Tulemusi oli lihtne näha. Ma teadsin, et muld paraneb, sest kui labida maasse lõin, nägin peale vihmausside ka tumedamat, rikkamat ja parema struktuuriga mulda. See hakkas värvi muutma ja omandama šokolaadikoogi välimust! See oli märk orgaanilise aine hulga suurenemisest. Muld hoidis ka rohkem vett. Isegi põua-aastal tootsime oma kariloomadele piisavalt sööta, sest mulla tervis oli paranemas.