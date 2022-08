«Kõhutäis süüa, peatäis juua ja piibutäis tubakat ei ole võlg»

Siis ei mõelnud ma tükk aega mitte midagi, kuni pealevajuvast õhtust ja aina punasemaks muutuvast päikesest pani keegi mu teadvusse lause: ah, ta on surnud, aga see ei tähenda veel, et see lugu oleks lõppenud. Lõppenud on see vaid kehale, kes selles kastis liiva alla maeti, aga tema lugu kestab edasi ja see võib veel huvitavaid pöördeid teha. Praegu on see ehk koguni naljakas või siis mõne meelest isegi kahetsusväärne, aga kõik võib muutuda kadestusväärseks. Selleks on kindlasti võimalus olemas.