VALIKUT ON ⟩ 10 Eesti kirjanduslikku taskuhäälingut, mille seltsis aega veeta

Podcast’i-kultuur on läinud õitsele ka Eestis. Taskuhäälingut on võimalik teha pea kõikvõimalikel teemadel ja kui hea jutusoone peale saada, siis selle najalt kuulajaskond ligi meelitada. Küll aga ei kuulu kõige populaarsemate podcast’ide hulka kirjandus-podcast’id, mis teeb ka nende peale sattumise keerulisemaks. Seega, peale mõningast tuhnimist veebivabrikus, õnnestus mul leida 10 väga erinevat podcast’i, mis kõik ometi räägivad raamatutest, lugejatest, autoritest ja kõigest sellest kaunist, mis kirjandushuvilistele südamelähedane on. Siin on väike ülevaade, millised on Eesti kirjandus-podcast’id ja nende silmapaistvamad tunnused.