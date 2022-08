EKI LUGEMISSOOVITUS ⟩ Hea näide sellest, kuidas kirjaniku käes on keel nagu savi

Enamasti kolme- või neljasõnalised laused. Lühilaused, milles tegusõna tihti üldse puudub. Palju otsekõnet, millel peaaegu alati puudub saatelause. Kõlab lugemisväljakutsena? Bibliograaf Piret Jõgisuu on öelnud, et tekst toetab sisu. Peategelasel on raske, ta on haige, tal on pidev õhupuudus, ta ei jõua kõndida. Autor annab teksti edasi just nii, nagu räägib õhupuuduses vaevlev inimene – kiiruga, rutakalt, lühidalt, markeerides.