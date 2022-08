Tüdrukud ei sünni oma keha vihkama. Nad õpivad seda kodus, koolis ja sotsiaalmeedias

Loomulikult on see nali, aga kujuta ette, kui keegi ütleks, et tahab mõnda teist rasket vaimuhaigust, nagu depressioon. Lõppude lõpuks on toitumishäire eluohtlik haigus. Inimesed surevad toitumishäirete tõttu. Kusjuures tõenäosus, et su tütar sureb toitumishäire tulemusel, on suurem kui see, et ta inimröövi ohvriks langeb. Ja ometi kulutame palju rohkem energiat, et valmistada tütar ette ebatõenäoliseks kokkupuuteks kommionuga, kui palju tõenäolisemale toitumishäirete ohule.

Rahasummad, mida paljud noored naised tunnevad, et peavad teistele aktsepteeritav olemiseks iluteenustele kulutama, võivad halvendada nende majanduslikku toimetulekut. Finantsekspert Pete Wargent arvutas välja, et noored naised kulutavad «elementaarsetele iluteenustele» aastas 14 000 dollarit. «Oletame, et investeerid selle raha aktsiatesse, mille netokasum aja möödudes on umbes 7–8%,» arutleb Wargent, kes kirjutas raamatu «Wealth Ways for the Young: What the rich are teaching their kids about money» (eesti k «Kuidas rahaga ümber käia: mida rikkad oma lastele rahast õpetavad»). «Kümne aastaga võib investeering ligineda 250 000 dollarile.» Wargent on veendunud, et kui noored naised paneks selle raha, mille nad muidu kunstripsmetele, spreipäevitusele, laserravile või ilusüstidele kulutavad, kasvõi tähtajalisele hoiusele, kasvaks säästud umbes kuue aastaga kuuekohaliseks summaks.