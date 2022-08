Liigutav lugu rõhuvast vaesusest, frustreeritud maskuliinsusest ja traagilistest armusuhetest

Sada viiskümmend naela oli Svevo Bandini kaal, ja tal oli poeg nimega Arturo, kes armastas katsuda tema ümaraid õlgu, et tunnetada siugusid sees. Ta oli tore mees, see Svevo Bandini, üleni lihaseline, ja tal oli naine nimega Maria, kel tarvitses vaid mõelda tema lihastes niuetele, kui ihu ja mõistus hakkasid sulama nagu kevadine lumi. Ta oli nii valge, see Maria, et teda vaadates oleks näinud otsekui oliiviõli läiget.

Dio cane. Dio cane. See tähendab, et Jumal on üks igavene krants, ja Svevo Bandini korrutas seda lumele. Miks kaotas Svevo täna õhtul piljardisaalis Imperial pokkerimängus kümme dollarit? Oli ta ju väga vaene mees, kolme lapsega, ja makaronide eest polnud makstud, ega majagi eest, kus kolme last ja makarone hoiti. Jumal on üks igavene krants.