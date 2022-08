Mai-Liis Kivistik soovitab kolme sügava mõttega raamatut

«Vaikuse hääl», Jaan Tätte

Raamat keskendub vaikusele ja selle leidmisele. Linnas elades on vaikust väga keeruline märgata, aga minnes eemale, muutub see üha lihtsamaks. «Mõelda sellele, kui meie kõigi päevad algaksid vaikusega mitte infomüra sees, siis võib-olla saaksime kätte hoopis olulisema informatsiooni. Teos sobib kõigile, et aidata kiire elutempo korraks pausile panna ja elu väärtuste üle mõtiskleda,» sõnab Mai-Liis ja lisab, et raamatust jäi talle meelde mõte, et kui oskad ennast väärtustada selles hetkes, kus sa oled, ja olla rahul, et su elu on just nii kaugel, nagu ta on, siis oled sa kohal ja sul on sellega väga hästi.

«Tõe kehastus», Dan Hill

Raamat keskendub turunduse ja kommunikatsiooni võtetele, mis toovad tarbijas välja emotsionaalse reaktsiooni. «Bränd on edukas siis, kui ta suudab luua sideme klientide ja protsesside vahel. Autor toob raamatus välja ka hulganisti näiteid ja teos sobib eelkõige ettevõtlusega tegelevale inimesele,» arvab Mai-Liis ja sõnab, et raamatust jäi talle meelde järgmine mõte: «Hind ei kuulu ühessegi inimese psühholoogiliste põhivajaduste nimekirja. Väärtus küll, kuid see on üksnes tõlge, mis omandab mõjujõu alles peale pakkumise kogemist.»

«Targem», Dan Hurley