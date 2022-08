Näitleja ja kirjanik Katariina Libe soovitab raamatuid, mida rahulikult ja mõnuga lugeda

Kergemaks suviseks lugemiseks soovitan noort iiri menukirjanikku Sally Rooneyt, kelle kahest esimesest romaanist on vändatud ka suurepärased BBC ja Hulu seriaalid. Minu jaoks on tema kõige puudutavam teos «Normaalsed inimesed», mis jutustab väga lihtsalt ja sirgjooneliselt ühe esimese armastuse loo. Kaks peategelast – Marianne ja Connell – on aga nii võluvalt ja mitmetahuliselt lahti kirjutatud, et on raske mitte loost kaasa viidud saada. Ja emotsionaalsemale lugejale on ka mõned pisarad garanteeritud!