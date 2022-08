Kas kuritegu saab ikka õigustada?

Piilun läbi ukseakna sisse. Esikus ripuvad pintsak ja paar jakki. Madalal riiulil on paar kingi. Helistan mitu korda kella, ent tulemusteta.

Lähen koos Hemströmiga maja taha. Meile tundub, et kedagi pole kodus. Kõik tuled on kustus ja rulood alla tõmmatud, ent ma märkan, et köögiaken on paokil.

Hemström aitab mul mõned puuoksad eemale lükata, et ma saaksin astuda peenrale, kus ma sirutan ennast, et paremini näha. Taskulambiga läbi akna tuba valgustades näen koristatud kööki. Töötasapinnal on kaks joogiklaasi ning ühel tooliseljatoel ripub must kampsun.

Alles siis, kui ma valgusvihu põrandale suunan, avastan, et laua kõrval lamab kõhuli üks inimene. Näha on ainult piirjooned, ta nägu on teisele poole pööratud. Koputan aknale ja proovin tähelepanu äratada, ent isik ei reageeri.

Politseiassistent Hemström kuulutab raadiosaatjasse, et oleme leidnud isiku, kellega me ei saa kontakti, mispeale meil kästakse majja siseneda ja asja lähemalt kontrollida.

Löön ukseakna klaasi katki, nii et saan käe sisse küünitada ja ukse lukust lahti teha. Sisenen majja, Hemström tihedalt kannul. Näitame taskulampidega valgust, kuni leian seinalt lüliti.