Kreet Rosin-Pindmaa: vanad hingehaavad panevad meid sageli ülereageerima

«Mõtiskle hetkeks tõsiasja üle, et me tõlgendame praktiliselt igal sammul. Näiteks, uue kolleegiga esmakordselt kohtudes hakkad sa kohe sisimas temast mingit pilti «maalima». Seda mõjutavad kindlasti ka tema soengu ja riietuse kooskõla ametikoha ja ettevõtte kuvandiga. Samuti tema näoilme ja esimeste sõnade toon, millega ta sinu poole pöördub. Kindel on see, et me kõik tegeleme pidevalt interpreteerimisega. Olen seda oma lastele selgitanud maast-madalast. Näiteks, kui keegi käitub agressiivsel moel, siis on üsna kindel, et sinuga ei ole sel midagi pistmist. See viitab hoopis tema sisemisele valule, mida ta on ehk juba pikka aega eneses kandnud ja mille vabastamist ei ole talle mitte keegi kunagi õpetanud. Ühesõnaga, läbi päeva minnes teadvusta endale emotsioonide kerkides, et ilmselt tegeled sa hetkel tõlgendamisega,» lausub Rosin-Pindmaa.