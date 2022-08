KÕHE KRIMKA ⟩ «Ta hakkab inimesi tapma, kui jõuab kahe tuhande ühesaja seitsmeteistkümneni»

«Mina ei saanud ka alguses aru, aga hiljem sain teada, et see hoone oli palju väiksem kui Abu Ghraib. See oli peavanglast isoleeritud ja seal istusid erilist tähelepanu vajavad vangid.»

«Hüva,» ütles Carl. Nii et see oli siis üks nendest teemadest, mida Assad vältis. «Thomas Laursen mulle muidu midagi sellist ütles. Mina arvasin ka seda, sa kinnitasid seda, kui ma selle kohta küsisin. Aga, kuule! Ma tean, et see on sinu jaoks hell teema, Assad. Nii et unusta ära, et ma küsisin.»