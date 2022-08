Suurem osa on pealkirjas öeldud. Aga tasub masenduda ja rahulikult läbida kursus ühe korduvalt, et mitte öelda pidevalt iseenese poolt paljaks röövitud riigi järjekordsest laastamisest. Meenub heade sõprade kunagi ammu välja pakutud fiktiivne veebisait pealkirjaga iseendakäestkempsuspeksa.com. Enam täpsemalt ja kokkuvõtlikumalt oleks Venemaa olemust läbi aegade raske sõnastada. Catherine Belton sõnastab pikemalt ja põhjalikumalt.

Jah, mingil hetkel läheb see nimede ja tehingute ladumine tüütuks, kui väga suurt huvi ei ole. Samas enamasti on teabetihe ja tarvilik tekst, kui vähegi isu naaberriigi arusaamatusest aru saada. On fenomenaalne, kuidas ühest suurest jamast teise jama kaudu kolmandasse astutakse ning selle üle lausa uhkust tunda mõistetakse. Teisalt – ega nood viimased tuhat aastat – ja enne seda polnud noid nõnnanimetet venelasi isegi algsel kujul olemas – millekski paremaks palju lootust andnud.