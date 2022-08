«Aga kui mu tütar on paks, kas ma siis ei peaks talle seda ütlema?»

Võta hetk mõelda kõigele, mida su tütre kohta ta elu jooksul – sünnist praeguseni – öeldud on. Võime kihla vedada, et kui need kõik kirja panna ja kokku lugeda, tuleb välimuse pihta käivaid kommentaare rohkem kui kõiki teisi kokku.

Kuidas saaksimegi eeldada, et tüdrukud usuvad, et neil on maailmale pakkuda ka muud kui ilu, kui pere, sõbrad, õpetajad, poemüüjad, võhivõõrad ja isegi jõuluvana märkavad vaid tüdrukute välimust, aga mitte nende mõtteid ja tegusid?

Ning kuidas saaksimegi eeldada, et nad ei tunne end rusutuna, kui taipavad, et nad polegi nii ilusad, kui maailm tahab, et nad oleks? Keeruline on endale meeldida, kui taipad, et sa pole piisavalt hea ainsas asjas, mida sind on õpetatud oluliseks pidama.

Kuidas tüdrukutega rääkida

Me oleme tüdrukute välimuse kommenteerimises täpselt sama süüdi kui kõik teised. Esimene mõte, mis meil enda tütreid või teisi väikseid tüdrukuid nähes pähe tuleb, on see, kui armsad ja toredad nad on. Tüdrukute välimuse kõige muu arvelt rõhutamine on nii juurdunud, et paljud meist ei oskagi neile midagi muud öelda. Parimast tahtest hoolimata, puudub paljudel meist kogemus, kuidas tüdrukutega muul kui pinnapealsel viisil suhelda.