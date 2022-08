Ketlin Priilinn esitleb uut romaani «Väike raamatupoodnik Alice»

Nooruke Alice sõidab Londonisse, et asuda jõukas perekonnas tööle lapsehoidjana. Aasta on 1885, Alice on 12 aastat vana ning valutab südant kodunt lahkumise, oma isa, väikeste õdede ja venna pärast. Tal pole aimugi, milline elu teda ees ootab.