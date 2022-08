«Anna andeks, et ma nii ütlen, aga ma tunnen kergendust. Tinderi puhul ei või ju kunagi teada»

Meeldetuletus maksmata üüri kohta tuli nädal tagasi ja põhjustas minus täieliku paanika. Sellest ajast alates olen käinud linnas igat väikest kohta uurimas. Mu töövahendaja on küll ülitore ja innustav, aga ma kahtlen sügavalt, kas tal õnnestub mulle töö leida. Mitte et ma oleks lootusetu juhtum. Küllap olen enamikus asjades keskmiselt hea, teenindusele orienteeritud ja positiivne. Kuigi Miranda väitis, et mul on käed tagurpidi otsas, ei ole ma kunagi kartnud oma käsi ära määrida. Ma olen valmis vastu võtma kõike pakutavat, nii kaua kui saan õhtuti ja nädalavahetustel kodus Sally juures olla, aga see linn kubiseb noortest näljastest tudengitest, kellel on kõige kõrgemad hinded ja muljetavaldavad elulookirjeldused. Ja töövahendusbüroo ei ole enam see, mis kunagi. Mu kontaktisik ise ka ütleb, et enamus leiab töö omal käel. Tähtis on enda initsiatiiv ja head tutvused. Seepärast teen ma oma Exceli tabelis linnukesi kohalike ettevõtete ette.