EESKUJUKS ⟩ Tööstusest kirjandusmaailma: pandeemia andis tragile eestlannale tõuke romaani kirjutamiseks

Kuigi raamatuid on Lyyli armastanud lugeda lapsest saati, siis kirjutamise maailmas teeb naine alles esimesi samme. Kui esialgu oli see romaan nii-öelda sahtlipõhjas, siis peale mõningaid lugemiskogemusi ja jutuajamisi sel teemal julgustati autorit seda avaldama.

Tegemist on fantaasiarikka põnevuslooga, kus naispeategelasele Liannale on ette määratud täita olulist ülesannet, kuid talle tundub, et kontroll hakkab käest kaduma ja ta pole enam kindel, kas ta suudab selle vastutusega toime tulla. Ta õpib läbi esivanemate tarkuse tundma maagiat ja elementide juhtimist, millest saab tuge eesootavate katsumuste läbimisel... Kas ja kuidas see tal õnnestub, saabki raamatust lugeda.