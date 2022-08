Kuidas Jaapanis on enesetapp viis jääda ellu

Meie jaoks on see ilus asi, mis annab meie elule igaveseks tähenduse, kuju ja au. See on meetod, mis muudab meie elutunde kõige tõelisemaks. See on olnud meie traditsioon tuhandeid aastaid. Sest elususe tunnet pole nii lihtne kogeda. Kuigi elu on asi, millel näib olevat mingi kaal ja kuju, on see vaid illusioon. Tundel, et oleme elus, ei ole tõelist serva ega piiri. Nii et meie, jaapanlased, ütleme, et meie elu tundub mõnikord ebareaalne nagu unenägu. (Ozeki)

See on maailmatunnetus, mis on ameerikalikule mannavahust mõtteviisile võõras. Enesetapp on kas patt või tabu, igatahes sellest ei räägita. Küll aga on depressiivne maailmatunnetus iseloomulik Euroopa ja eriti Skandinaavia esteetikale. Eestlasena oli huvitav seda teost lugeda, sest sarnase sünge meeleoluga loomingut olen kohanud ka eesti kirjanduses, filmis ja kunstis. Pessimism ja morbiidsus, ent sealjuures ausus rääkida asjadest nii, nagu nad on. Selles suhtes on meie ja jaapani kultuur sarnased.

Ruth Ozeki «A Tale For the Time Being» Foto: Raamat

Tähendust leitakse loodusest ja vaimust