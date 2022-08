EKI LUGEMISSOOVITUS ⟩ Liigutav lugu elukestvast sõprusest, alates lapsepõlvest kuni küpse eani

Kui sa ei ole lugenud Elena Ferrante menukat raamatusarja, oled ehk näinud teleseriaali «Minu geniaalne sõbranna». Kirjanik Kätlin Kaldmaa hinnangul võib sarja lugemist tinglikult võrrelda meie enda kultusromaaniga «Tõde ja õigus». Kerge see teekond ei ole, kuid külmaks ei tohiks need raamatud kedagi jätta.

Elena Ferrante on Itaalia nüüdiskirjanduse üks tähelepanuväärsemaid autoreid, kes on rahvusvahelist tunnustust pälvinud oma Napoli-tetraloogiaga. Kõik neli romaani «Minu geniaalne sõbranna», «Lugu uuest perekonnanimest», «Lugu sellest, kes läheb, ja sellest, kes jääb» ning «Lugu kadunud lapsest» on tõlgitud ka eesti keelde. See on liigutav lugu kahe peategelase Elena ja Lila elukestvast sõprusest, alates lapsepõlvest kuni küpse eani. Sari algab 1950. aastate troostitust Napolist, kus tüdrukud üles kasvavad. Täiskasvanueas jätkub peategelaste keerukas suhe nii omavahel kui ka sõpradega, perekonnaga, abikaasadega, armukestega. Elena ja Lila elud kord põimuvad ja siis jälle lahknevad. Taustal kajastuvad Napoli ja kogu Itaalia sündmused.