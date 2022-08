Kirjandus kohtub muusikaga: Berit Kaschan ja Karoliina Kreintaal esinevad Tahkuna tuletornis

Berit Kaschan on luuletaja, kirjandusteadlane ja -terapeut. Tema tänavu kevadel ilmavalgust näinud luulekogu «Täna piisab vähesest» vaatleb elujaatavalt ja sõbraliku muigega inimeseks olemise iseärasusi, oma peegeldusi ja varje. Tahes tahtmata tundub lugedes nagu kõneleks Berit lugejaga ja natuke ka lugejast ning tema soe ja pooldav toon paneb tahtma endaga neil viimastel suveõhtutel veidigi lahkem olla. Tänada kartulivõtust mullaseid sõrmi töö eest, teha heinateost kriimulistele säärtele pai.

Beriti tekste täienda pärimusmuusik ja melomaan Karoliina Kreintaal . Nende omavaheline sünergia täidab ruumi tugeva hapruse ja iluga. Nad on natuke nagu bänd.

«August on

on ammu tõotatud ploomid, jaatusest

Tõepoolest. August on ka jalge eest üle lagendiku põgenevad tirtsud, flokside ja päikesest kollaseks põlenud heina magus lõhn ja süda, mis aimab iga õuna sõbraliku potsatuse varjus lähemale nihkuvat sügist. See on Tahkuna pihlaka punased marjad ja soojad õhtud, mis mähivad endasse sõnad ja helid – ja sinu, kui sa seda endale lubad.