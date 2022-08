10 kasulikku mõttetera, mis aitavad kogeda suuremat sisemist rahu ja elurõõmu

«Elamise loomulik kergus» Kreet Rosin-Pindmaa Foto: Raamat

Siit leiad 10 kasulikku mõttetera Kreet Rosin-Pindmaa raamatust:

1. Nagu kõik muud emotsioonid, on ka viha loomulik osa inimeseks olemisest. Kui keegi väidab, et temas pole viha raasugi, siis ta ilmselt valetab iseendale või lihtsalt pole ta veel piisavalt oma sisemaailmaga tutvunud.

2. Seoses kadedustundega on hea endale teadvustada, et see, kes on sinu peale kade ja seetõttu justnagu sind vihkab, tegelikult ei vihka mitte sind, vaid hoopis iseennast. Põhjus, miks ta pealtnäha sind vihkab, seisneb selles, et sina sümboliseerid tema jaoks seda, kes ta ise sooviks olla, kuid kelleks ta enda arvates ei suuda saada. Selle all on tavaliselt iseenda ebapiisav väärtustamine.

3. Enamik hingehaavu tekib varases lapsepõlves sellistes olukordades, kus mõni meie vajadus jääb rahuldamata. Seni, kuni need haavad on tervendamata, vaatame ja tõlgendame maailma just nagu läbi mõranenud kristalli või pragunenud läätse, mis moonutab tegelikkust. Sealjuures kipume ülereageerima.

4. Kui keegi käitub agressiivsel moel, siis on üsna kindel, et sinuga ei ole sel midagi pistmist. See viitab hoopis tema sisemisele valule, mida ta on ehk juba pikka aega eneses kandnud ja mille vabastamist ei ole talle mitte keegi kunagi õpetanud.