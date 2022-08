Just nii kajastab eesti keeles ilmunud uuem ilukirjandus praegust meelsust

Mõrvakeerises on perest ja iga pereliikme erinevast perspektiivist rääkinud näiteks Mattias Edvardsson oma teoses «Peretragöödia». Patricia Wilson on arutanud «Saladuste villas», kuidas vana põlvkonna minevik ja saladused mõjutavad perekonnasuhteid. Chris Whitaker räägib aga teoses «Me algame lõpust» keerulisest perekonnast, selle hävingust ja uue loomisest. Teisisõnu, kuidas peresid saab olla mitu – kuhu me sünnime ja kuhu me kuulume. Sarnasest teemast räägib ka Itaalia autor Donatella Di Pietrantonio teoses «Arminuta. Tüdruk, kes tuli tagasi», mis õpetab hoolima, suhtlema ning armastama ka neid, kes pole su veri. Kai Aareleidu «Vaikne ookean» on raamat, kus otsitakse põhjendusi oma probleemidele, vaadates tagasi eelnevate põlvkondade peale. See on teos, mis näitab, et perekond on kui võrgustik, mis ühendab mineviku, oleviku ja tuleviku.

Annab ka tunda, et tegelikult on inimesed negatiivsest väsinud ning nii võib kohata ka omajagu elujaatavaid teoseid, mis on tulvil hoopis inimeste väikeseid probleeme. Lindgreni tüüpi teosed, mis on suunatud täiskasvanutele, lõikavad oma tegelased globaalsest maailmast ära ning sulgevad nad kuskile, kus probleemid on globaalsete kõrval kergesti ületatavad. Need on mured, mis ehk panevad kergelt kulmu kergitama, kui et tekitavad valu või ärritust. Need on helged teosed, mis räägivad sõprade või pere mõnusast olemisest ja toredatest seiklustest kohtades, mis on kaugel rutiinist ja suurtest küsimustest. Sellised on näiteks mõned järgnevad teosed: Emily Henry «Meie suvereisid»; Leida Tigane «Sõber meriröövel», Carole Matthews «Sillerdav meri ja suvetuul» või Rebecca Raisini «Aria ratastel raamatupood».