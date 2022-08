Soovid sügavamalt magada? 5 soovitust, kuidas valmistada end ette magusaks uneks

Suve vabast puhkuserežiimist argisemale töö- ja koolirutiinile üleminek võib osutuda keeruliseks nii lapse kui ka täiskasvanu jaoks. Samas aitab just korralik väljapuhkamine tulla toime kõikvõimalike muutustega elus, olgu need suured või väikesed. Selleks, et kogeda mõnusat ja sügavat und, saab igaüks ise nii mõndagi ära teha.