«Mu mehel on seljas ülikond ja kaelas lips. Oh raisk. See tähendab, et ta tahab pärast seksida...»

Mu isa on meeletult, raevukalt tark ja vastikult huvitatud kõigest. Ta võib vaielda poolt ja vastu ja unustab harva fakte. Ta sai Cambridge'is oma Yorkshire'i aktsendist lahti, aga täiel võimsusel kõneldes on tema hääles ikka see imeliselt tuhm rulluv nõmme möire. Ta nõuab kiireid vastuseid, kindlaid arvamusi ja teravmeelsust.

Paddy tagasihoidlikkus tüütab teda. Mind ajab vihale, et isa ei saa aru, kui hooliv, osav ja lahke tema väimees on.

Kuni viimase ajani oleksin kirjeldanud oma ema kui tohutut kultuurisnoobi. Tema lugupidamise väljateenimiseks peab olema läbi lugenud kõik raamatud, mis kuuluvad kirjandusauhindade nimekirja ja kuulnud kirjanikke rääkimas, ning salamisi mõtlema, et Mary Beard on natuke litsakas. Aga pärast vähi seljatamist on temas tekkinud elujanu, mis on kõike muutnud nii kiiresti, et me ei püsi tempos. Ta käib luulevõistlustel, lasi teha tätoveeringu ja läheb Glastosse Kylie kontserdile. Olen nii tänulik, et ta on elus ja mul ükskõik, mida ta teha tahab, ehkki selline elamise tuhin on üsna üllatav.