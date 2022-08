Psühholoog Toivo Niiberg selgitab, miks armastus ootamatult otsa võib saada

Uurimused on näidanud ka seda, et suhet aitab (õnnelikuna) hoida ka konfliktide lahendamise oskus. On selgunud fakt, et ainult 1/3 kõigist probleeme tekitavatest vastuoludest on lõplikult lahendatavad. Seega on väga tähtis oskus leida kompromisse nii, et ükskord jääb õigus ühele ja teinekord teisele. 2/3 konfliktsetes olukordades tülitsevad partnerid situatsioonide pärast, mille taga on fundamentaalsed erinevused, nagu temperament, sugu, võimed, väärtushinnangud jne. Õpime ju iseennastki tundma kuni surmani, teisest rääkimata. Konfliktses olukorras on ülimalt tähtis, et negatiivse suhtes valitseks positiivse ülekaal. Kui suhte positiivne pool on sulle piisavalt oluline, tasub silm kinni pigistada partneri mõne erinevuse ees.