Dave Benton: vastukaaluks kõigele, mis on elus valesti läinud, olen kuskil ka midagi väga õigesti teinud

Oma elule tagasi vaadates tõdeb ta: «I did it my way. Tegin kõike omal viisil algusest lõpuni. Kuid tähtsam on see, et olen tänulik ja õnnelik, et vastukaaluks kõigele, mis on elus valesti läinud, olen kuskil ka midagi väga õigesti teinud.» Millised on olnud armastatud laulja elu suurimad katsumused – ja kuidas ta on neist üle saanud?

«Ei tohi võtta teiselt inimeselt tema unelmaid ja inspiratsiooni omaenese rahulduse nimel.»

Dave Benton abiellus esimest korda 23-aastasena. «Ma tahtsin väga endale perekonda,» tunnistab ta ning leiab aastate taha vaadates, et tollal polnud abiellumise põhjuseks mitte niivõrd armastus, kuivõrd see, et oldi teineteisega piisavalt harjunud. «Kiiresti selgus, et mu väljavalitu oli äärmiselt armukade, omandihimuline ega mõelnud enne oma tunnete väljapurskamist tagajärgedele omavahelistes suhetes,» jutustab Benton. Keerulisel perioodil sai just muusika talle pääseteeks.

«Paljud ütlevad, et kõigil on abielus tõusud ja mõõnad. Valetaksin, kui ütleksin, et kõik oli alati halvasti. Aga kui negatiivne emotsioon pidevalt positiivse üles kaalub ning sunnib sisekõnes küsima, millal me viimati abikaasadena koos hästi aega veetsime, siis on tõesti aeg see asi kas korda saada või lõplikult lõpetada,» on Benton veendunud.

«Kui suudame oma muredega rahu teha, saame jätkata eluteed turvaliselt, vabalt ja loovalt.»