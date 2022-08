KATKEND ⟩ Taaskasutus Ameerika moodi ehk pahnamüük majaesisel

«No vähemalt toimib siin mingi taaskasutus. Äkki jätab mõni pere siis Walmartist uued Hiinas toodetud plastist aiakalossid ostmata,» lootsin ma. Lootus on lollide lohutus, sest suure tõenäosusega suundusid šopingu maitse suhu saanud kliendid hiljem just kaubanduskeskustesse, et midagi uut, palju ja odavalt kokku osta.