KATKEND ⟩ Inimkonda ähvardab väljasuremine: kelle päästaksid sina?

Väga raske on meenutada, praegu, mis tunne oli elada kahe tuleviku vahelises ruumis, mahutada kogu elu sellesse tühimikku hirmu ja kindluse vahel – aga küllap oli see midagi sarnast nagu need unenäod, milles näed hirmsasti vaeva, et üles ärgata, aga ei saa, nii et libised üha uuesti ja uuesti tagasi madratsile, lased tekil kukkuda ja silmadel kinni vajuda. On olemas mingi olemuslik halastus, meisse sügavalt juurdunud, mis teeb niivõrd palju lihtsamaks väikestest lähedastest asjadest hoolimise, sest kuidas muidu elada? Minu üleskasvamise ajal sai kriisist kui kauges tulevikus ähvardavast hädaohust peatne tõenäosus ja me keerasime selle vaiksemaks nagu müra, kohanesime iga uue ilmneva normaalsusega ja tegime kõike seda, mida ikka – siia-sinna sõidud ja puhkused, suured reedesed sisseostud, lühikesed väljasõidud maale, pärastlõunad pargis. Me ei teinud neid asju mitte teadmatustest ega mõtlematusest, vaid lihtsalt sellepärast, et tundus, et midagi muud pole teha – ja ka sellepärast, et kõigist neist asjatoimetustest sündis justkui peen, lihas ja ajas lausutud loits. Igapäevaelu igav argine tuttavlikkus kaitseb meid ohu eest, mõtlesime me, ja isegi Francesca, kes nägi kõike nii selgelt – isegi tema, kes ei lasknud end lootustel petta –, seisis kella viie ajal külmkapi ees ja kirus, sest lapsele polnud õhtusöögiks midagi anda. Me söötsime talle sügavkülmikust kalapulki. Isa tuli koju. Paulyt vannitati, ta peksis rusikatega vett, lutsutas saunalina ja nuttis, kui see tal kuivatamiseks käest ära võeti. Pärast, juba leebununa, mähiti ta rätiku sisse kuivama. Ma tegin ta sakris niisketesse juustesse musi.